Mimo orzeczenia bydgoskiego sądu Maciej Nawacki, prezes SR w Olsztynie, a jednocześnie członek obecnej, kontestowanej Krajowej Rady Sądownictwa, zapowiedział już, że nie dopuści do pracy sędziego Juszczyszyna. Decyzja sądu została wydana w trybie zabezpieczenia cywilnego (oznacza to, że Juszczyszyn ma prawo orzekać do czasu rozpatrzenia pozwu przeciw olsztyńskiemu sądowi o przywrócenie do pracy), tymczasem prezes Nawacki uważa, że dopuszczenie sędziego do orzekania „nie podlega zabezpieczeniu cywilnemu”. Z kolei pełnomocnicy Pawła Juszczyszyna, prof. Michał Romanowski, oraz Katarzyna Zarzycka, podkreślają, że skład orzekający SR w Bydgoszczy dowiódł, iż konstytucja jest najwyższym prawem polskim, że każdy sąd polski jest sądem Unii Europejskiej obowiązanym stosować prawo UE i orzeczenia TSUE, będące częścią porządku prawnego w Polsce. O tym, że Juszczyszyn nie może orzekać, zdecydowała bowiem Izba Dyscyplinarna SN, która zdaniem wielu prawników nie spełnia konstytucyjnych standardów i która została zakwestionowana w orzecznictwie TSUE.