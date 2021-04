Co istotne, tego samego dnia został on opublikowany w Dzienniku Ustaw. Kolejnych kilka godzin później Sejm wyłonił nowego RPO . Kandydaturą zajmie się teraz Senat, gdzie minimalną większość ma opozycja i gdzie przepadł już poprzedni kandydat PiS. Ale tu nie o tym…

Czas ma znaczenie. Idąc kluczem nazwiska obecnego kandydata na RPO, można przypomnieć tempo, w jakim TK procedował składane przez niego wnioski. Dotyczący legalności aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu z 2017 r. przeleżał w trybunalskiej zamrażarce do końca sejmowej kadencji. Złożony po raz drugi, w 2019 r., czekał blisko rok na rozpatrzenie. A gdy już zapadł wyrok, publikacja w Dzienniku Ustaw nastąpiła po około trzech miesiącach. Wśród trwających wówczas protestów pojawiały się głosy, że zmiana ustawy o planowaniu rodziny (a taki praktyczny wymiar miał wyrok) powinna zostać przepracowana przez Sejm, jednak ponieważ jest to temat kontrowersyjny, nie było ku temu politycznej woli. Tu można przypomnieć pytanie prawne złożone przez SO w Warszawie, który zalega w trybunale niczym gorący kartofel. Gorący, bo tzw. ustawa dezubekizacyjna była jedną z flagowych PiS, a TK nie jest w stanie jej ocenić od ponad trzech lat. Zestawienie tych kilku faktów nasuwa myśl, że tempo procedowania w trybunale, dyplomatycznie mówiąc, odgrywa kluczową rolę.

Ponieważ, co już zostało wypomniane, również ustawa o NBP mówi, że prezes banku pełni obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez następcę. Tu jednak nie ma politycznego klinczu, bo, jak wskazuje konstytucja, prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta.

W przypadku prezesa NIK na sześcioletnią kadencję powołuje go Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu. Również pełni on funkcję do czasu wyboru następcy. Obecny prezes Marian Banaś został powołany w 2019 r., ewentualne tarcia są więc pieśnią przyszłości.

Co innego IPN. Tu czas ma znaczenie. Ustawa mówi, że prezesa instytutu powołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci, które zgłasza kandydata spoza swego grona. Kadencja prezesa trwa pięć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania. Po upływie kadencji pełni on obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Jarosław Szarek ślubował w lipcu 2016 r. Jak będzie wyglądał wybór na to stanowisko, zobaczymy niebawem.