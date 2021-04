Rzecznik dyscyplinarny prokuratury wniósł o dalsze zawieszenie w czynnościach prokuratora w związku z toczącym się przeciw niemu postępowaniem. Obwiniony wniósł o udostępnienie mu fotokopii akt, na co zgodził się sąd, ale rzecznik odmówił dostępu do nich. Gdy wniosek ponowił obrońca obwinionego, odmówił sąd dyscyplinarny. Podzielił zdanie rzecznika, że przepisy prawa o prokuraturze (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 66) nie pozwalają obrońcy na zapoznanie się z aktami przed posiedzeniem. Obrońca złożył odwołanie, wskazując, że odmowa dostępu do akt narusza prawo do obrony i czyni je iluzorycznym.