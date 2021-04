WSA uchylił obie decyzje. Wskazał bowiem, że z zasady zwolnienie ze składek dotyczy pracodawców, którzy w kolejnych miesiącach zgłosili do ubezpieczeń społecznych do 49 pracowników, zaś samo umorzenie należy rozpoznawać w stosunku do każdego miesiąca z osobna. Stąd skoro w kwietniu i maju skazani zostali wycofani z pracy, to nie zostali zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych. Tym samym stan zatrudnienia u przedsiębiorcy wynosił poniżej 49 osób, a organ niezasadnie odmówił umorzenia w stosunku do kwietnia i maja.