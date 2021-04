W opinii Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła uwagę, że nieuwzględnienie stanu zdrowia podejrzanego przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środków zapobiegawczych i niezapewnienie mu dostępu do właściwej opieki medycznej może prowadzić do naruszenia nie tylko prawa do ochrony zdrowia, ale i zakazu tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Choć choroba co do zasady nie wyklucza dopuszczalności umieszczenia w jednostce penitencjarnej, to ze względu na sytuację szczególnego podporządkowania aresztowanego państwu Europejska konwencja praw człowieka rodzi specyficzną odpowiedzialność władz publicznych także za jego stan zdrowia.