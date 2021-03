WSA oddalił wniosek o ukaranie grzywną. Wskazał, że w istocie, w zakres podmiotów, które obowiązują regulacje ustawy o informatyzacji , nie wchodzą organy samorządu zawodowego. Stąd nie można im doręczyć pisma drogą elektroniczną. Co prawda skarga, która została doręczona przez sąd, powinna zostać przekazana nie w terminie 30 dni, jak miało to miejsce, lecz 15, bowiem dotyczyła wniosku o dostęp do informacji publicznej. Jednak nawet w przypadku przekroczenia terminu o 14 dni nie ma podstaw do orzeczenia grzywny. Opóźnienie bowiem nie było znaczne i nie spowodowało negatywnych konsekwencji dla wnioskodawcy, a przynajmniej o konsekwencjach takich on nie wspomniał.