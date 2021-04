Dotychczas trybunał dzielił je na siedem kategorii. Do pierwszej kwalifikował skargi pilne – tj. związane z ryzykiem utraty życia albo zdrowia skarżącego, sprawy skarżących pozbawionych wolności, związane z sytuacją rodzinną – szczególnie gdy dotyczą dziecka. Do drugiej kategorii ETPC przypisywał skargi, których rozstrzygnięcie ma znaczenie dla efektywności systemu konwencyjnego jako takiego lub które dotyczą zagadnień o szerokim znaczeniu. Do trzeciej grupy trafiały sprawy, w których skarżący podnosili zarzuty naruszenia art. 2, 3, 4 i 5 EKPC. Czwarta obejmowała skargi dotyczące innych praw konwencyjnych niż te z grupy trzeciej, które były dobrze umotywowane. Piąta – sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o ugruntowane orzecznictwo. Do szóstej kategorii przypisywano skargi, których dopuszczalność wzbudzała wątpliwość. Wreszcie do siódmej – sprawy oczywiście bezzasadne.