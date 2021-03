W istniejącym układzie sił politycznych na zmianę konstytucji się nie zanosi. Czy więc sądy pokoju mogłyby funkcjonować pod rządami obecnie obowiązującej? Byłoby to rozwiązanie tyleż nowatorskie, ile potencjalnie nieefektywne. Wątpliwość powstają już co do samych zagadnień teoretycznych – a mianowicie powiązania bezpośrednich wyborów z władzą sądowniczą. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku sędziów pochodzących z wolnych wyborów mielibyśmy do czynienia z rozszerzeniem kompetencji suwerena również na władzę sądowniczą, co w moim przekonaniu może być podstawą do kwestionowania wydawanych przez nich orzeczeń w ramach przyjętego w Polsce systemu konstytucyjnego.