Tymczasem argumentacja taka budzi zdziwienie wśród prawników . Jak zauważa prof. Maciej Gutowski, adwokat, sędzia może przecież orzekać nie w każdym sądzie, a tylko w tym, do którego został powołany. I jeżeli to powołanie do konkretnego sądu było wadliwe, to jest i wada orzeczenia.