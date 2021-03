Co roku jest nas więcej. A pracy w tym samym tempie nie przybywa. Dlatego musimy walczyć nie tylko o stawki taksy adwokackiej z wyboru i z urzędu. Musimy poszerzyć nasze sfery aktywności zawodowej. Należy przygotować samorząd na wprowadzenie w adwokaturze stosunku pracy i w konsekwencji na dyskusję o połączeniu z radcami prawnymi. Bo gdy zniknie ostatnia różnica między naszymi zawodami, pytania o sens istnienia dwóch samorządów tego samego zawodu przyjdą same. Ale praca to nie wszystko. Ważne jest także zabezpieczenie socjalne adwokatów. Mamy prawo do odpoczynku, do urlopu, do choroby, do macierzyństwa i opieki nad dziećmi, do godnej emerytury. Trzeba wprowadzić przepisy wykonawcze do art. 24 prawa o adwokaturze, gwarantujące adwokatom i członkom ich rodzin ochronę socjalną na równi z pracownikami.