Inicjatorem akcji „Mecenasi Gastro” jest radca prawny Piotr Wódkowski z Torunia, który w połowie stycznia ogłosił w mediach społecznościowych, że będzie „przesiadywać” w lokalach, które zdecydują się otworzyć mimo obostrzeń, i świadczyć bezpłatną pomoc prawną w razie kontroli sanepidu lub policji . Z czasem przyłączali się do niego kolejni pełnomocnicy. Obecnie jest ich już 10 (zarówno adwokatów, jak i radców prawnych) – czterech z Torunia oraz po jednym z Krakowa, Warszawy, Rzeszowa, Częstochowy, Wrocławia i Łodzi. Akcja ma swoją stronę, na której znajdują się telefony i e-maile do pełnomocników świadczących pomoc w danym mieście.

W Toruniu z pomocy skorzystało osiem lokali, podobnie we Wrocławiu. Co ciekawe, oprócz restauratorów o pomoc zawracają się też... pracownicy sanepidu. Skorzystało z niej kilku urzędników.

Co oferują prawnicy

Początkowo pomoc prawna polegała na tym, iż świadczący ją pełnomocnik czekał w otwartym lokalu, aż pojawi się kontrola. Podczas czynności sprawdzających pilnował, by urzędnicy i policjanci przestrzegali procedur, doradzał też właścicielowi, jak ma postępować i by zachował spokój. Dziś prawnicy coraz częściej pełnią dyżury przy telefonach, a nie w konkretnych lokalach, i dopiero w razie kontroli dojeżdżają na miejsce. Udzielają też restauratorom porad telefonicznych.

Piotr Wódkowski podkreśla, że pełnomocnicy nie namawiają nikogo do łamania obostrzeń, świadczą jedynie pomoc tym przedstawicielom branży restauracyjnej, którzy się na ten krok zdecydują. Nie negują też konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego, a wręcz zachęcają do jego przestrzegania. Organizator akcji kwestionuje przy tym zgodność z konstytucją rządowych obostrzeń, choć zastrzega, że wymachiwanie kontrolerom ustawą zasadniczą przed nosem nie jest najlepszym rozwiązaniem.

– W przypadku nałożenia na restauratora kary możliwe jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W tym wypadku odpłatność pomocy prawnej zależy już od ustaleń indywidualnych między pełnomocnikiem a klientem. Naszym podstawowym celem jest jednak sprawienie, by pomoc sądowa nie była konieczna – zaznacza Piotr Wódkowski

Jak zwykle przy tego typu akcjach nasuwa się wątpliwość, czy pod przykrywką pomocy pro bono nie dochodzi do promowania własnych usług. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że restaurator zechce kwestionować karę w sądzie i w tym celu zgłosi się – już odpłatnie – do prawnika, który udzielał mu pomocy podczas kontroli. Piort Wódkowski stwierdza jednak, że nie dotarły do niego informacje o formułowaniu tego typu zarzutów pod adresem tej akcji.