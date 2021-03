Skarżący, którzy wnieśli do NSA odwołania, mieli zatem mocne podstawy do kwestionowania legalności uchwał KRS. A wyrok TSUE siłę tych argumentów istotnie wzmacnia. Warto przypomnieć, że wątpliwości podnoszone przed NSA dotyczyły nie tylko niezgodności z konstytucją i prawem UE regulacji będących podstawą funkcjonowania KRS, jej upolitycznienia, lecz także istotnych wad prawnych dotyczących wszczęcia i przebiegu postępowania prowadzonego przez KRS skutkujących jego nieważnością.

Obwieszczenie o wolnych stanowiskach w SN, stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania mającego na celu wyłonienie przez KRS kandydatów na sędziów, zostało wydane przez prezydenta bez kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Tymczasem, zgodnie z art. 144 ust. 2 konstytucji, akty urzędowe głowy państwa wymagają dla swej ważności podpisu premiera. Jest to jedyny przypadek, gdy o nieważności aktu urzędowego przesądza ustawa zasadnicza. KRS powinna zatem umorzyć te postępowania wobec niemożliwości podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia. Tymczasem postępowania prowadzono z motywowaną politycznie dynamiką i bez względu na nawarstwiające się wady prawne. Nominacji sędziowskich nie zatrzymały bowiem ani zakwestionowanie uchwał KRS do NSA, ani wydanie przez NSA postanowień zabezpieczających mających na celu wstrzymanie nominacji do czasu rozwiania wątpliwości prawnych.

Oba scenariusze i przywołane na ich poparcie argumenty nie zasługują jednak na uwzględnienie. Sprawy zawisłe przed NSA nie mogą być umorzone z uwagi na ich bezprzedmiotowość. Z wielu względów. Po pierwsze, oznaczałoby to pozbawienie osób składających odwołania prawa do sądu (art. 45 ust. 1 konstytucji), a także wyłącznie sądowej kontroli działalności administracji publicznej w odniesieniu do KRS (art. 184 konstytucji). Wreszcie byłoby to w sposób oczywisty sprzeczne z sentencją wyroku TSUE, który wyraźnie wskazuje, że skutków stosowania niezgodnych z prawem UE przepisów, w postaci wadliwego powołania sędziów SN, nie powinno się brać pod uwagę. NSA wydaje się podzielać te argumenty, wszak nie umorzył postępowań nawet w sytuacji, gdy nakazywał mu to ustawodawca.