Z orzeczeniem TK nie zgodził się sędzia Zielonacki. Jego zdaniem oceniany przepis jest niezgodny z art. 2 konstytucji, gdyż narusza wynikającą z niego zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa , a co więcej zasady poprawnej legislacji. Zielonacki przywołuje w swoim zdaniu dorobek TK, który wydając w 2006 r. orzeczenie w pełnym składzie stwierdził, że choć Sejm może „dużo” to jednak nie może „wszystkiego”. A to, co może, musi mieścić się w granicach konstytucji i ustaw (sygn. akt U 4/06).