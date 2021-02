Na stanowisko wybrał go Sejm 21 stycznia br., ale zgodnie z konstytucją wymagana jest jeszcze zgoda Senatu wyrażona w uchwale. Piotr Wawrzyk jest pierwszym rekomendowanym przez Sejm kandydatem na RPO , który nie dość, że jest czynnym posłem należącym do klubu parlamentarnego ugrupowania sprawującego władzę, to jeszcze urzędującym wiceministrem spraw zagranicznych. Jeśli Senat wyrazi zgodę, zastąpi on na stanowisku Adama Bodnara. Kadencja obecnego rzecznika upłynęła 9 września 2020 r., ale zgodnie z przepisami pełni on funkcję do czasu objęcia stanowiska przez następcę.