Powyższy przytyk raportu NIK w kierunku MS to jednak nic w porównaniu z konstatacją odnośnie do wpływu systemów informatycznych na kluczowy, mierzalny parametr – czasu trwania spraw. Tu raport nie pozostawia złudzeń: „(…) nie ma dowodu, by projekty informatyczne mające poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, rzeczywiście do tego doprowadziły”. „Minister sprawiedliwości nie potrafił wskazać, w jakim stopniu wpłynęły one na poprawę funkcjonowania sądownictwa, ponieważ w ministerstwie, którym kierował, nie prowadzono w tym zakresie niezbędnych analiz” – czytamy. Wdrażać określone projekty informatyczne i nie przeprowadzić nawet analiz, jak ich wdrożenie wpływa na kluczowe parametry działalności sądów? Nie do pojęcia dla kogoś, kto miał jakikolwiek kontakt z zarządzaniem projektami czy w ogóle zarządzaniem.