Projekt wprowadza dyskutowane od dawna elektroniczne doręczenia korespondencji sądowej, wydaje się jednak, że proponowane rozwiązania są co najmniej niedopracowane. Wskazuje na to m.in. owa sprzeczna z nimi treść uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej, a nawet wewnętrzne sprzeczności w samym uzasadnieniu. Może to sugerować przygotowywanie regulacji w dużym pośpiechu (nieuzasadnionym chyba aż w takim stopniu aktualną sytuacją w sądach?), jak też zmiany koncepcji w trakcie prac nad projektem. Jest to niepokojące przy wprowadzaniu przepisów o tak poważnych skutkach.