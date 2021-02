O możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na wykonywaniu po 22 października 2020 r. aborcji z powodu wad płodu, zawiadomiła Fundacja Pro – Prawo do Życia. Podobne pisma wpłynęły też do innych prokuratur okręgowych. „Wysyłaliśmy zawiadomienia w sprawie szpitali, co do których mieliśmy pewne informacje, że zabijają dzieci podejrzane o chorobę lub wadę genetyczną. Dotyczy to również innych prokuratur” – informuje nas Fundacja. Jak wynika z naszej sondy, sprawę na razie podjęli jedynie białostoczanie. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą decyzje innych prokuratur.