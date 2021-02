Kasacja dotyczyła wyroku skazującego na 4 tys. zł grzywny za próbę podrabiania towarów chronionych znakami towarowymi. Został on wydany przez asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach, a następnie utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Od wyroku tego kasację wniósł obrońca skazanej, zaskarżając go w całości i zarzucając naruszenie art. 439 par. 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego przez to, że sąd odwoławczy nie uchylił orzeczenia sądu rejonowego z powodu nienależytej obsady sądu w rozumieniu art. 28 par. 1 k.p.k., w sytuacji gdy wyrok został wydany przez asesora sądowego.