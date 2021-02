To, czy zostanie umorzone, czy też zostaną postawione zarzuty, miało się wyjaśnić do jutra, bo do tego czasu przedłużono postępowanie. Jednak, jak się dowiadujemy, śledztwo najprawdopodobniej będzie kontynuowane. – Wniosek o kolejne przedłużenie, do końca marca, znajduje się właśnie w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie. Nie mamy jeszcze decyzji, czy i do kiedy postępowanie zostanie przedłużone. Nie pojawiły się żadne nowe okoliczności, kontynuowane są czynności, które były zaplanowane uprzednio, a które z racji nieprzewidzialnych sytuacji nie zostały zrealizowane – informuje prokurator Beata Galas, rzecznik prasowy PO w Radomiu.