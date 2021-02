W wyroku z 14 stycznia 2021 r. trybunał przypomniał, że art. 10 konwencji nie gwarantuje nieograniczonego prawa swobody wypowiedzi mediów, nawet jeśli informują one o sprawach leżących w interesie społecznym. Korzystanie z wolności słowa niesie za sobą obowiązki i odpowiedzialność, które dotyczą również prasy. Jak zauważyli strasburscy sędziowie, skarżący byli świadomi, że ujawnienie nagrań dokonanych bez zgody pani Bettencourt było przestępstwem, co powinno było skłonić ich do zachowania ostrożności.