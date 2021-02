Z takim podejściem nie zgadza się mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris. – Skarga do ETPC jest możliwa co do zasady po wyczerpaniu drogi przed krajowymi sądami powszechnymi. Zgodnie z wieloletnim orzecznictwem trybunału moment, od którego rozpoczyna się prawna ochrona życia, objęty jest marginesem swobodnej oceny państwa – strony konwencji. W ewentualnych skargach dotyczących aborcji europejski trybunał odmawiał zakwestionowania krajowych przepisów ustanawiających nawet wyższy niż w Polsce poziom ochrony praw nienarodzonego dziecka – mówi. – Przedmiotem badania sędziów było natomiast, czy krajowe procedury pozwalają na sprawne ustalenie, czy konkretna sytuacja strony skarżącej pozwala w świetle prawa krajowego na dokonanie legalnej aborcji (obecnie to okoliczności poczęcia i zagrożenie zdrowia lub życia matki). To jedyny uwzględniany w sprawie aborcji zarzut, który był zresztą poruszany w dotychczasowych polskich sprawach przed ETPC.