Przypomnijmy, po trwającym kilka dni i budzącym ogromne emocje zeszłorocznym zgromadzeniu ogólnym sędziów SN zwołanym w celu wyboru kandydatów na I prezesa SN grupa 50 sędziów SN wydała specjalne oświadczenie, w którym wskazała na szereg nieprawidłowości, jakimi ich zdaniem został obarczony proces wyborczy, w efekcie którego na czele SN stanęła Małgorzata Manowska. „Nagromadzenie i skala tych uchybień, w tym naruszeń prawa, spowoduje, że pozycja Pierwszego Prezesa SN (bez względu na to, kto nim będzie) może być podważana i słaba, mogą być bowiem podnoszone zarzuty nielegalności procedury, która doprowadziła do powołania. Osłabi to nie tylko wiarygodność Pierwszego Prezesa, ale także autorytet Sądu Najwyższego” – ostrzegali sędziowie. Wśród sygnatariuszy tego oświadczenia znalazło się aż dziewięciu spośród 16 członków obecnego kolegium SN. Warto również dodać, że 18 stycznia br. kolegium SN już w nowym składzie zwróciło się do I prezes SN, aby ta rozważyła zmianę wydanego przez siebie zarządzenia w taki sposób, aby do Izby Dyscyplinarnej SN nie trafiały już sprawy immunitetowe sędziów. Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, apel ten nie odniósł skutku.