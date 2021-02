– W mojej ocenie nie powinno dojść do zawarcia porozumienia pomiędzy dzielnicą Targówek a SM „Bródno”, przy zaangażowaniu pana burmistrza Sławomira Antonika w odniesieniu do obu stron tego porozumienia. Mamy tutaj bowiem do czynienia z jawnym konfliktem interesów i to, że tzw. ustawa antykorupcyjna (ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) expressis verbis nie zabrania łączenia funkcji zarządczej w gminie (dzielnicy) ze stanowiskiem przewodniczącego rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, nie usprawiedliwia działań burmistrza w zawarcie rzeczonego porozumienia – wskazuje dr Siwik. Uważa on, że zaangażowanie burmistrza Antonika w zawarte porozumienie z całą pewnością godzi w interes publiczny (autorytet państwa), którego realizacji mają służyć właśnie przepisy antykorupcyjne. A ich celem nadrzędnym jest zapobieżenie angażowania się osób publicznych w sytuacje i uwikłania mogące nie tylko podawać w wątpliwość ich osobistą bezstronność czy uczciwość, lecz także podważać autorytet organów państwa oraz osłabiać zaufanie wyborców i opinii publicznej do ich prawidłowego funkcjonowania.