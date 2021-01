Sąd dyscyplinarny skarży więc art. 9 par. 1 kodeksu karnego wykonawczego oraz art. 462 par. 1 kodeksu postępowania karnego. Pierwszy z nich stanowi, że „postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne”, natomiast z drugiego wynika, że co do zasady zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia. A to oznacza, że w przypadku wydania postanowienia umarzającego postępowanie i orzekającego pobyt podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym (tzw. detencja lub internacja) sąd powinien skierować je do natychmiastowego wykonania i to nawet wówczas, gdy postanowienie to zostało zaskarżone.