Niemiecki europoseł Zielonych Daniel Freund uważa jednak, że to właśnie różnice w systemach krajowych utrudniają ściganie niektórych przestępstw finansowanych. Jak przypomina, EPPO została powołana nie tylko do ścigania nadużyć dotyczących europejskiego budżetu, ale i np. oszustw związanych z wyłudzeniami VAT powyżej 10 mln euro. – Tego typu przestępstwa są trudne do wykrycia w jednym kraju, bo mają charakter ponadnarodowy. By to robić skutecznie, trzeba połączyć w jeden obraz sytuację w wielu państwach. Europejska Prokuratura może mieć tu olbrzymią wartość dodaną – zaznacza. Polityk Zielonych uważa, że szczególnie ważny jest udział w Europejskiej Prokuraturze Polski i Węgier, które są beneficjentami netto europejskiego budżetu.