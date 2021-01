Biorąc pod uwagę, że do zmian w radzie dochodzi w przededniu wcielenia w życie przez obóz rządzący planów dalszej reformy wymiaru sprawiedliwości, mogą one mieć istotne znaczenie. Jednym z elementów reformy miałoby być spłaszczenie struktury sądownictwa . A to z kolei mogłoby stać się pretekstem do weryfikacji środowiska i usunięcia z jego szeregów osób, które są nieprzychylne zmianom przeprowadzanym przez Zjednoczoną Prawicę. Konstytucja stanowi bowiem, że w razie zmiany ustroju sądów wolno przenosić sędziów do innych sądów, a nawet w stan spoczynku. Jednak nie da się tego zrobić bez zgody KRS. A na to, jak przebiegają prace w radzie, wpływ mają przede wszystkim jej przewodniczący oraz prezydium.