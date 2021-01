Przewidziano także rozwiązanie w zakresie egzekwowania kosztów sądowych. Według propozycji NRA mają one być zasądzane zawsze od Skarbu Państwa, który z kolei miałby roszczenie wobec strony przegranej, jeśli to ona powinna zapłacić koszty. W obecnym stanie prawnym adwokat z urzędu, który wygrał dla swojego klienta sprawę, jest w gorszej sytuacji, niż gdyby ją przegrał. Wówczas dostałby bowiem wynagrodzenie od Skarbu Państwa od razu, a w przypadku wygranej musi najpierw wykazać bezskuteczność egzekucji od strony przegranej, by móc zwrócić się o zapłatę do Skarbu Państwa.