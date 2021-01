Na rozprawie obrońca ponownie podkreślił, że jego klient jedynie bronił swojej własności. Sam obwiniony wskazał okoliczności, w jakich doszło do zwolnienia (pokrzywdzona w czasie pracy w jego kancelarii załatwiała sprawy własnych klientów, łącznie z wychodzeniem do sądu) oraz po wręczeniu wypowiedzenia. Kobieta miała kurczowo złapać laptop i nie chcieć go oddać, była też agresywna, a po wypchnięciu z kancelarii (które w ocenie obrony stanowiło jedynie „bierny opór” obwinionego) próbowała do niej wrócić, szarpiąc za drzwi, co widać na nagraniach. W takich okolicznościach nie miał możliwości wezwać policji ani ochrony, która urzędowała na innym piętrze biurowca.