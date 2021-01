– Egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską i prokuratorską nie można uznać za potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ani za egzamin końcowy, gdyż jest to tylko wstępna weryfikacja na aplikację, która ma sprawdzić, czy przystępująca do niego osoba spełnia wymogi konieczne do rozpoczęcia kształcenia w zawodzie. Egzamin ten nie potwierdza kwalifikacji zawodowych, o tym rozstrzygają przebieg aplikacji i egzamin końcowy – wskazuje radca prawny Piotr Pałka z kancelarii Derc Pałka.