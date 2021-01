Sprawy dotyczące różnego rodzaju nadużyć władzy, nawet jeśli trafiają do prokuratury, rzadko kiedy mają swój dalszy ciąg w sądzie. Szczególnie odkąd na powrót scalono funkcje prokuratora generalnego z funkcją ministra sprawiedliwości, która z definicji jest polityczna. Jak więc może się skończyć zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę pełniącą funkcję ministra sprawiedliwości? Nie trzeba być specjalnie lotnym, by obstawić, że w ośmiu na 10 przypadków skończy się to umorzeniem. W pozostałych dwóch prokuratura zapewne w ogóle odmówi wszczęcia postępowania. W takich sprawach rodzi się oczywiste pytanie, czy decyzja prokuratury była zasadna. Można to sprawdzić, występując do śledczych o wgląd do akt. Jeśli nie jest się stroną, tylko np. dziennikarzem, członkiem organizacji pozarządowej lub politykiem opozycji, wcale nie jest to łatwe. Na szczęście, domagając się tego w trybie dostępu do informacji publicznej, można odmowę zaskarżyć do sądu administracyjnego. Inna rzecz, że uzyskanie orzeczenia (zwłaszcza korzystnego) trwa czasem tak długo, że opinia publiczna, zajęta nowymi aferami, nie będzie już o sprawie pamiętać. Ale lepiej późno niż wcale.