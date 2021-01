W tym przypadku sąd uznał, że wypłacona przez ubezpieczyciela kwota jest zdecydowanie niewystarczająca i przyznał powódce 65 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Nie podzielił poglądu dotyczącego braku wykazania doznanej krzywdy, zwracając uwagę m.in. na młody wiek powódki, która w chwili śmierci matki miała zaledwie 24 lata. Znaczenie miało też, że wychowywała się bez ojca, z matką łączyła ją szczególnie silna więź emocjonalna, także ze względu na to, że pomagała jej radzić sobie z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Sąd wskazał, że tak naprawdę właśnie istnienie pozytywnej i znaczącej więzi emocjonalnej przy przyznawaniu zadośćuczynienia ma często charakter decydujący. Przypomniał, że przyznawana kwota ma przede wszystkim pomóc w złagodzeniu cierpień fizycznych i psychicznych oraz pomóc przystosować się do nowej rzeczywistości. Nie może być ona jednak również źródłem nadmiernego wzbogacenia, dlatego nie da się określić w przepisach nawet szerokiego zakresu, w jakim sąd musiałby przyznawać zadośćuczynienie. W przytoczonej sprawie znaczenie miało również, że więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem jest zaliczana do kategorii dóbr osobistych, szczególnie chronionych przez prawo cywilne.