Przez całe dekady zasadą było to, że gdy sprawa trafiała do ponownego rozpoznania, kierowana była do innego składu niż ten, który wydał zaskarżone orzeczenie w pierwszej instancji. Teraz – po nowelizacji art. 386 par. 5 kodeksu postępowania cywilnego – wraca do tego samego sędziego lub składu, który jest związany oceną prawną dokonaną przez sąd odwoławczy.