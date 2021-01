Wydawać by się mogło, że powództwa wytoczone przed 7 lutego 2020 r. będą procedowane według dotychczasowych zasad. Taką praktykę stosował Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny rozpoznający sprawy w ramach EPU. Skutkowało to przekazywaniem do sądów właściwości ogólnej spraw wniesionych do tego sądu przed 7 lutego zeszłego roku.

W jednej ze spraw Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny postanowieniem z 5 czerwca 2020 r. umorzył postępowanie (sygn. akt I C 1421/20), jako podstawę umorzenia wskazując art. 50536 k.p.c., powołując się w uzasadnieniu na termin wejścia w życie ustawy nowelizującej oraz zakaz stosowania wykładni homonimicznej. Postanowienie to 4 grudnia 2020 r. zostało uchylone przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt V Cz 1239/20). W uzasadnieniu sąd okręgowy podniósł, że w odniesieniu się do sformułowania „wejście w życie ustawy” zasadne jest każdorazowe odniesienie się do wejścia w życie konkretnych przepisów nowelizujących (tak również J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw”, Warszawa 2019, komentarz do art. 17). Konkludując, Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że przeciwne podejście może prowadzić do nieracjonalnych rozwiązań.