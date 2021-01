Sąd odmówił sprostowania tej pomyłki, a apelację oddalił jako złożoną po terminie. Wyrok więc uprawomocnił się i jedynym sposobem jego podważenia pozostała skarga nadzwyczajna. RPO skierował ją jednak do Izby Cywilnej SN. Było to podyktowane niepewnością co do statusu sędziów zasiadających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, wybranych przez nową, upolitycznioną zdaniem rzecznika, Krajową Radę Sądownictwa. Wątpliwości te odżyły po niedawnym orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie islandzkiej (nr skargi 26374/18). ETPC wskazał w nim kryteria oceny wagi naruszenia procedury mianowania sędziego, co z kolei może prowadzić do unieważnienia prowadzonych przez niego postępowań.