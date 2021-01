Przy okazji uregulowana zostanie kwestia korporacyjna. To znaczy w ustawie jasno wskazane zostaną organy wspólnoty w postaci zarządu (jako organu wykonawczego) oraz zebrania właścicieli (jako organu uchwałodawczego). Podział ten co prawda można wyinterpretować z ustawy już teraz, ale nie wynika on z niej wprost, przez co zdarzały się wątpliwości niektórych wspólnot, a nawet orzeczenia sądów idące wbrew dość naturalnemu kierunkowi.