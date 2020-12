Na początku grudnia TK postanowił jednak, że nie zajmie się wnioskiem Mateusza Morawieckiego i umorzył postępowanie w tej sprawie (sygn. akt K 5/20). Powód? Fakt, o którym wielokrotnie pisaliśmy na łamach DGP – uchwała trzech połączonych izb nie przyjęła się w orzecznictwie. Przypadki sięgnięcia po nią przez sądy powszechne można policzyć na palcach jednej ręki, a co więcej ostatnimi czasy, o czym także informowaliśmy, Naczelny Sąd Administracyjny w kilku swoich orzeczeniach kompletnie uchwałę zignorował. Powoływał się za to na orzecznictwo TK, który, pod przywództwem Julii Przyłębskiej, nie dopatrzył się w obecnym składzie KRS niekonstytucyjności. NSA sięgnął także po uchwałę kontestowanej Izby Dyscyplinarnej SN , w której stwierdzono, że udział w orzekaniu osoby powołanej na urząd sędziego w wyniku rekomendacji obecnej rady nie narusza prawa do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd. „Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego skłania do wniosku, że osoba, która została powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, w skład której wchodzi piętnastu sędziów wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (…) nie jest osobą nieuprawnioną (do orzekania – red.)” – napisano w uzasadnieniu jednego z orzeczeń NSA (sygn. akt akt I GSK 430/20).