Według RPO wydawanie postanowień z art. 276 k.p.k. w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratora wiąże się z ryzykiem braku obiektywizmu i instrumentalnego wykorzystania tej instytucji. Jako przykład wskazuje hipotetyczną sytuację, w której prokurator zawiesza adwokata po to, by pozbawić podejrzanego obrońcy, co z kolei wiązałoby się z większą szansą na wygranie sprawy przez oskarżyciela.