Korekty dotyczą zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad poszczególnych gremiów. Określają także tryb wyborów do organów izb adwokackich i adwokatury w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. W regulaminie przewidziano m.in. przeprowadzenie i określenie zasad przebiegu zgromadzeń i Krajowego Zjazdu Adwokatury w formie zdalnej bądź hybrydowej. Uchwała upoważniła też Naczelną Radę Adwokacką do określenia standardów bezpieczeństwa komunikacji w czasie, gdy nie można przeprowadzić zgromadzeń i zjazdu w formie sesji plenarnych.

Adwokat dodaje jednak, że na zmiany te trzeba patrzeć w kontekście przyjętych w piątek przez parlament zmian w art. 14ha ustawy covidowej, które zniosły wymóg 50 proc. kworum dla uchwał podejmowanych zdalnie, ułatwiły powiadomienia i upoważniły NRA do zmiany regulaminu w czasie pandemii. Jeśli więc ustawa ta przejdzie przez Senat i zostanie podpisana przez prezydenta, to znikną największe zagrożenia prawne dla zgromadzeń przeprowadzanych przy użyciu elektronicznej komunikacji.

Zmiana wewnątrzsamorządowych regulacji była potrzebna, gdyż istniały wątpliwości co do dopuszczalności organizowania tego typu spotkań online. Co prawda ORA w Krakowie i we Wrocławiu przeprowadziły w październiku zgromadzenia w formie zdalnej bądź hybrydowej, ale inne izby, jak Warszawa czy Łódź, wolały wstrzymać się aż do ostatecznego rozwiania wszelkich obaw.