Opinia została wydana w sprawie zainicjowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny, do którego trafiły odwołania kilkunastu osób, których kandydatury zostały odrzucone przez obecną Krajową Radę Sądownictwa w konkursie do SN. Jedną z takich osób był znany krakowski sędzia Waldemar Żurek, który od początku nie ukrywał, że zgłosił się tylko po to, aby móc później podważyć wybór KRS. Jego zdaniem bowiem obecną radę powołano z naruszeniem konstytucji. Jak zapowiedział, tak zrobił i złożył odwołanie do NSA. W międzyczasie jednak zmieniły się przepisy i ustawodawca wykluczył możliwość składania odwołań od uchwał KRS dotyczących konkursów do SN i przesądził, że te rozpoczęte należy umorzyć. NSA zapytał jednak TSUE m.in. o to, czy nadal ma orzekać w tego typu sprawach.