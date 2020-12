Chodziło o VAT od dostawy podłóg interaktywnych do placówek oświatowych. Producenci oferują je pod różnymi nazwami handlowymi, np. magiczny dywan, funfloor, skrzynia skarbów. Jednak mimo różnych nazw, urządzenia te są zbudowane tak samo. W ich skład wchodzą: jednostka centralna PC, projektor, obudowa, czujniki ruchu.

Pełnią też analogiczne funkcje – są pomocą dydaktyczną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz rehabilitacji osób dorosłych i starszych.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy podłogi interaktywne można uznać za sprzęt komputerowy. Gdyby to się potwierdziło, to szkoły mogłyby kupować je z zerową stawką VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Z załącznika nr 8 do tej ustawy wynika, że za sprzęt objęty zerową stawką uznaje się:

Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się do fiskusa producent tzw. magicznego dywanu. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że sprzedaje go szkołom ze stawką 23 proc., ale konkurenci handlowi sprzedają tożsame urządzenia z 0 proc. VAT.