Fioletowy operator rozwija ofertę dla klientów biznesowych, dostarczając kompleksowe rozwiązania i usługi cyfrowe. Firmy mogą skorzystać z usług komórkowych, ultraszybkiego internetu światłowodowego, gwarancji SLA oraz opcji symetrycznego łącza – wszystko to, by zapewnić stabilność i płynność codziennej pracy.

Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że zapotrzebowanie na szybki i niezawodny internet nieustannie rośnie. Z danych Play wynika, że w 2024 roku zużycie danych, zarówno w sieci stacjonarnej, jak i mobilnej operatora, zwiększyło się o 20%. Niezależnie od branży, małe i średnie firmy coraz częściej polegają w swojej działalności na cyfrowych rozwiązaniach – a już niemal jedna trzecia z nich korzysta z usług dostarczanych przez Play.

Superszybki światłowód w korzystnej cenie

W odpowiedzi na te rosnące potrzeby Play wprowadza do oferty dla firm nowy wariant prędkości światłowodu – do 8 Gb/s. Usługa wykorzystuje technologię XGSPON, która zapewnia ultraszybki istabilny dostęp do internetu nawet w przypadku intensywnego obciążenia sieci.

Klienci biznesowi Play mają do wyboru kilka opcji usługi, dzięki czemu mogą dostosować ofertę do swoich potrzeb i budżetu – światłowód o prędkości do 600 Mb/s dostępny jest już za 35 zł netto miesięcznie dla posiadających abonament komórkowy u operatora.

Gwarancja serwisowa dla firm

Oferty światłowodu dla firm w Play zostały wyposażone w gwarancję SLA, która zapewnia priorytetową obsługę w przypadku niedostępności sieci. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą minimalizować ryzyko przestojów i liczyć na szybki czas usługi serwisowej – nawet do 8 godzin od zgłoszenia.

Symetryczne łącze dla wymagających firm

Firmy intensywnie korzystające z wideokonferencji, transferu dużych plików czy pracy w chmurze mogą skorzystać z opcji łącza symetrycznego, dostępnego w wybranych lokalizacjach. Dzięki temu mogą liczyć na tę samą, wydajną transmisję danych niezależnie od tego, czy wysyłają, czy pobierają dane. Oferta światłowodu jest ograniczona terytorialnie, a prędkość pobierania do 8 Gb/s jest dostępna w wybranych budynkach na urządzeniach podłączonych do modemu przewodem.