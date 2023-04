Dotychczasowe narzędzia przewidywania nie nadążają za tymi zmianami, a przecież precyzyjna wiedza o tym, co nasz czeka, oznacza lepsze planowanie i ocenianie ryzyka – sprawa dotyczy zarówno rzeczy tak błahej jak nasze urlopy, jak i np. zbierania plonów czy tworzenia połączeń lotniczych i morskich. Przyjrzyjmy się najnowszemu trendowi zastosowania sztucznej inteligencji w przewidywaniu pogody.

Modelowanie pogody jest ogromnym wyzwaniem. Jest ona zjawiskiem chaotycznym: drobne zmiany potrafią drastycznie zmienić drogę jej rozwoju. W przeszłości fizycy starali się opisać interakcje cząsteczek i przepływ energii w modelach takich jak GCM – w tym celu rozwijali deterministyczne układy równań różniczkowych cząstkowych. Ale obliczenia są czasochłonne, a im więcej szczegółowych danych, tym więcej czasu potrzeba na ich przetworzenie. Są one także wrażliwe na założone warunki początkowe i explicite spisane formuły (co może też być ich zaletą w przypadku prawidłowych formuł). Nowym podejściem do problemu jest wykorzystanie narzędzi stochastycznych, nauczenie się poprzez narzędzia sztucznej inteligencji wzorców pogody.