Spytaliśmy przedstawicieli firm , w których urząd antymonopolowy przeprowadził przeszukania, czy mają sobie coś do zarzucenia w tej kwestii. – Nie udzielamy komentarza w tej sprawie – odpowiada Joanna Kacprzak, PR manager w Asseco Poland. – UOKiK może sprawdzać dowolną firmę w dowolnym czasie, więc pytania co do kontroli prosimy kierować do UOKiK. Jak zawsze współpracujemy z każdą instytucją mającą uprawnienia kontrolne i działającą w celu sprawdzenia funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw – dodaje.