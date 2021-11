Na wymianę ryzykownego sprzętu będzie siedem lat lub pięć, jeśli jest on w infrastrukturze krytycznej. Lewiatan chce to ujednolicić, dając wszędzie siedem lat, natomiast Związek Cyfrowa Polska zrzeszający firmy z branży RTV i IT – do pięciu. ZCP zasadniczo wyraża poparcie dla projektu, ale też ma uwagi. Sugeruje, by zawęzić grono firm , które mogą być oceniane pod kątem ryzyka dla cyberbezpieczeństwa, bo teraz grozi to wszystkim dostawcom IT, co „może negatywnie wpłynąć na innowacyjność i zniechęcić dostawców do inwestowania w Polsce”.