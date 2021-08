Wdrożenie tych rozwiązań ma odbywać się w latach 2021–2027 w ramach m.in. Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsze z nich ma importować dane pochodzące z urządzeń wykonujących pomiary medyczne lub te związane z trybem życia bezpośrednio do Internetowego Konta Pacjenta. W ramach drugiego rozwiązania przewiduje się przetwarzanie wykonanych przez pacjenta badań w celu wyszukiwania zmian nowotworowych i wskazań do wykonania dodatkowych badań. Po dokonaniu analizy system ma generować raport i zawiadamiać lekarza pierwszego kontaktu o zmianach w stanie zdrowia pacjenta. Na podstawie tych informacji będzie on mógł podjąć dalsze decyzje.