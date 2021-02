Sankcje były konsekwencją rozporządzeń wykonawczych prezydenta Donalda Trumpa z sierpnia 2020 r. Ich wprowadzenie uzasadniono względami bezpieczeństwa. Resort handlu argumentował, że Komunistyczna Partia Chin może użyć TikToka i WeChat, by „zagrozić bezpieczeństwu narodowemu, polityce zagranicznej i gospodarce Stanów Zjednoczonych”. Wskazywano, że za ich pośrednictwem rząd Chin mógłby pozyskać dane osobowe Amerykanów korzystających z tych aplikacji. Obie firmy zaprzeczały zarzutom. TikTok podkreślał, że władze w Pekinie nie mogą go zmusić do udostępnienia danych amerykańskich internautów, gdyż nie są one przechowywane w Chinach, lecz w Stanach Zjednoczonych i Singapurze. Sądy w Waszyngtonie i Pensylwanii – w przypadku platformy firmy ByteDance – oraz w Kalifornii – orzekający w sprawie WeChat – uznały zastosowane przez rząd środki za zbyt daleko idące i zablokowały ich wprowadzenie. Administracja Joego Bidena odziedziczyła te sprawy już po złożeniu odwołań przez Departament Sprawiedliwości.