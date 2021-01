– Tragedia, do której doszło we Włoszech, może doprowadzić do tego, że inne kraje zapobiegawczo wprowadzą większą kontrolę lub podobne blokady dla dzieci w mediach społecznościowych – komentuje Maciej Myśliwiec. – Będzie to wprawdzie wymagało pewnej opresyjności i ograniczenia wolności, ale w tym kierunku trzeba iść, uzasadniają to względy bezpieczeństwa. Dzieci nie zawsze wiedzą, co robią i jakie to może mieć skutki – stwierdza. – 10-letnia dziewczynka teoretycznie wcale nie powinna była używać TikToka, bo regulamin serwisu na to nie pozwala. Instagram dopiero niedawno zaczął analizować zdjęcia umieszczane przez użytkowników pod kątem ich wieku, czy nie są za młodzi. Myślę, że pozostałe platformy mogłyby pójść tym śladem. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkich internautów, ale pewne filtry, np. blokujące takie „challenge” z duszeniem się, powinny funkcjonować – dodaje medioznawca.