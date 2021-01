Przygotowane przez Komisję Europejską projekty stanowią pakiet kluczowych regulacji branży internetowej. Jest to akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA) i akt o rynku cyfrowym (Digital Markets Act – DMA). Nowe przepisy precyzują obowiązki platform cyfrowych odnośnie do umieszczanych na nich treści, zwiększają transparentność działania serwisów internetowych i zapewniają uczciwą konkurencję przez ograniczenie największych graczy, blokujących innym dostęp do rynku (tzw. gatekeepers – strażnicy dostępu).