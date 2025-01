Tylko osoby, których tożsamość zostanie zweryfikowana, będą mogły uzyskać dane z ksiąg wieczystych. Ma to zapobiec zbiorczemu kopiowaniu tych informacji przez roboty i udostępnianiu ich następnie w niekontrolowany sposób na rynku komercyjnym.

Od 11 lat każdy zainteresowany,nieruchomości. Już w 2010 r. podczas prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1984 ze zm.) ówczesny generalny inspektor ochrony danych osobowych ostrzegał, że wprowadzenie niczym nielimitowanego dostępu do tych danych spowoduje, że będą oneRównież przez firmy znajdujące się poza polską jurysdykcją. Tak właśnie się stało. Komercyjne bazy danych administrowane przez firmy np. z Seszeli za opłatą umożliwiają dostęp do zagregowanych danych, w tym także numerów PESEL.

„Odejście od modelu anonimowej i powszechnej dostępności do tych danych na rzecz obowiązku uwierzytelniania się przez użytkowników systemu teleinformatycznego zapewniającego dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych uznać należy za krok w dobrym kierunku” – napisał w piśmie skierowanym do MS, zaznaczając, że będzie analizował projekt, gdy zostanie on przedstawiony. Na tym etapie zasugerował, że rozważenia wymaga pięcioletni okres przechowywania danych użytkowników logujących się do systemu EKW.