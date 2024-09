Otodom sprawdził, ile kosztuje najem w największych miastach. Okazuje się, że średnio za mieszkanie zapłacimy 3548 zł. Gdzie najdrożej? Na pierwszych miejscach jest Warszawa i Gdańsk, gdzie odnotowano również największe wzrosty cen. Nieco inne informacje dał raport Expandera i Rentier.io.

Ceny najmu w lipcu względem czerwca wzrosły średnio o 48 zł i wyniosły 3548 zł. Jest to wzrost o 2,2 proc. w porównaniu do cen z lipca 2023 roku. Z kolei jak wynika z raportu Expandera i Rentier.io w ciągu 5 lat koszty najmu wzrosły od 30 do 50 proc.

Ceny najmu w największych miastach w lipcu

Największe wzrosty kosztu najmu odnotowano w Warszawie i Gdańsku (plus 3 proc.), co przełożyło się na wzrost o około 170 i 90 zł. W Krakowie, jak czytamy, podwyżka wyniosła 2 proc., a w Poznaniu i Wrocławiu wahała się od 1-1,5 proc.

W końcu lipca najwięcej trzeba było zapłacić za mieszkanie w Warszawie - blisko 5100 zł oraz w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku - ok. 3100-3300. Natomiast w Poznaniu, Katowicach i Łodzi średnie stawki ofertowe najmu mieszczą się w przedziale 2100-2500 zł.

Ceny najmu w II kwartale 2024 roku

Analitycy Expandera sprawdzili natomiast, ile wyniosły koszty najmu w II kwartale w zależności od oferowanego metrażu oraz ile wynosiła średnia cena za mkw. mieszkania w lipcu 2024 roku.

"Musimy wspomnieć o sytuacji w Warszawie, w której studiuje zdecydowanie największa liczba osób (ok. 250 tys.). Tu przeciętna stawka najmu jest najwyższa i wynosi 77 zł za m². Wzrost procentowy w stosunku do poziomu sprzed roku jest stosunkowo niewielki, bo wynosi 2,8 proc. Kolejne kluczowe miasta akademickie to Kraków, Poznań i Wrocław, w których liczba studentów przekracza 100 tys. W ich przypadku stawki wzrosły odpowiednio o 5,6 proc, 4,6 proc i wspomniane już wcześniej 1,8 proc."– czytamy w raporcie.

Jak dodano, jeśli chodzi o wszystkie analizowane miasta, to stawki we wszystkich były wyższe niż przed rokiem, a przeciętna zmiana wyniosła 4,6 proc.

Koszty najmu w II kw. 2024 r. (bez opłat licznikowych i administracyjnych) Miasto Mieszkanie o pow. 30 mkw. Mieszkanie o pow. 50 mkw. Mieszkanie o pow. 70 mkw. Białystok 1704 zł 2111 zł 2333 zł Gdańsk 2308 zł 3041 zł 3770 zł Gdynia 2060 zł 2642 zł 3231 zł Katowice 1693 zł 2222 zł 2800 zł Kraków 2280 zł 3000 zł 3655 zł Łódź 1700 zł 2162 zł 2683 zł Poznań 1904 zł 2500 zł 2933 zł Warszawa 2625 zł 3556 zł 4870 zł Wrocław 2294 zł 2917 zł 3500 zł Źródło: Raport Expandera i Rentier.io – Najem mieszkań, sierpień i II kw. 2024 r.

"(…) Gdy spojrzymy na to, jak zmieniły się stawki najmu między II kw. 2024 r. a II kw. 2019 r., to przeważają wzrosty o 30%-40%. Sporo jest też wzrostów o 40 proc. -50 proc. . Podwyżka o ponad 50 proc. pojawiła się jedynie w przypadku dużych mieszkań w Sosnowcu (54 proc. ). Z kolei wzrost poniżej 10 proc. występuje jedynie w przypadku małych lokali w Częstochowie. Bardzo mało jest również wzrostów w przedziale 10 proc.-20 proc. Dotyczy to tylko średniej wielkości mieszkań w Częstochowie (11 proc. ), dużych w Bydgoszczy (15 proc.) oraz małych w Toruniu (19 proc.)"– czytamy w raporcie.